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Son dakika haber... Kemeraltı'ndaki şadırvanın yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika haber... Kemeraltı'ndaki şadırvanın yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki yaklaşık 50 yıllık şadırvanın yıkılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, serbest kaldı.

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Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki yaklaşık 50 yıllık şadırvanın yıkılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, serbest kaldı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli T.E'nin, emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen T.E, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Şadırvanaltı Camisi yakınlarındaki yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı belirtilen ve tarihi eser kaydı olmayan şadırvanın, 30 Temmuz gecesi, hilti kullanılarak yıkıldığı tespit edilmişti.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda T.E, gözaltına alınmıştı.

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, bir grup esnafın, şadırvanın kaldırılmasını istediğini bildirmişti.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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