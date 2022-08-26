Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon'da Şehitlikleri Ziyaret Etti

Güncel Haberler

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Afyonkarahisar’daki 15 kilometrelik yürüyüşünün ardından Yüzbaşı Bayburtlu Agah Şehitliği ve Giresunlular Şehitliği’ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Afyonkarahisar'daki 15 kilometrelik yürüyüşünün ardından Yüzbaşı Bayburtlu Agah Şehitliği ve Giresunlular Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin kritik harekatlarından Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Afyonkarahisar Kocatepe'deki Zafer Yolu'ndan 15 kilometre yürüyüşe başladı. Çakırözü köyü üzerinden yapılan yürüyüşte Kılıçdaroğlu'na, CHP Gençlik Kolları'na üye gençler ve CHP kurmayları da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından Kocatepe Anıtı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Yüzbaşı Bayburtlu Agah Şehitliği ve Giresunlular Şehitliği'ne gitti. Kılıçdaroğlu, şehitlerin mezarlarına karanfiller bıraktı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Karahisar Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title