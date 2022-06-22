Son dakika haber | Kazazedeye çarparak ölümüne neden olan sanığa 12 yıl hapis cezası

SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda, maddi hasarlı trafik kazası sonrası tutanak tutan kazazedeler ve görevli polis memuruna çarparak, bir kişinin ölümüne, biri polis iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Caner Erdoğan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Caner Erdoğan getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"YOL DÜZGÜN OLSA BU İNSANLARDA ORADA KAZA YAPMAMIŞ OLACAKTI"

Sanık avukatları olay yerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını, müvekkillerinin olay sonrasında yaralıları hastaneye götürmek istediğini belirtiler. Tutuklulukta geçirdiği sürenin göz önünde bulundurularak tahliyesini karar verilmesi, alt sınırdan cezalandırılması talep edildi. Şikayetçi avukatı ise sanığın alkollü şekilde araç kullandığını, olayda taksir değil kast olduğunu belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

SANIĞA 12 YIL HAPİS CEZASI

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3 Ağustos 2021 tarihinde TEM otoyolu Edirne istikameti Avrupa Konutları karşısında yolun sol şeridinde maddi hasarlı bir kaza olduğu, polisler tarafından olay yerinde güvenlik önlemleri aldığı anlatıldı. Polis ekiplerinin kaza tespit tutanağı tuttuğu sırada, Caner Erdoğan'ın kiralık bir araçla aşırı hızlı ve alkollü olarak güvenli alan içerisine önce dubalara, ardından Mustafa Sağlam ve maktul Dursun Sağlam'a çarptığı anlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle maktulün 67 metre, polis memuru Yılmaz Bölüktaş'ın ise 5 metre ileriye düştüğü belirtilen iddianamede, şüphelinin aşırı hızlı olması nedeniyle ilk dubalama yerinden 230 metre ileride durabildiği belirtildi. Şüphelinin olaydan 30 dakika sonra alınan alkol raporunda 1.03 promil alkollü olduğu ifade edildi. İddianamede, şüpheli Caner Erdoğan'ın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel