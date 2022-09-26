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Son dakika haber! Kazakistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor

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Son dakika haber! Kazakistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor

Son dakika gündem haberi... Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Ukrayna'nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde olan Donetsk ile Rus güçlerinin kontrolündeki Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılmasını öngören referandumlara ilişkin, "Kazakistan, devletlerin toprak bütünlüğü, egemen eşitliği...

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Ukrayna'nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde olan Donetsk ile Rus güçlerinin kontrolündeki Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılmasını öngören referandumlara ilişkin, "Kazakistan, devletlerin toprak bütünlüğü, egemen eşitliği ve barış içinde bir arada yaşamalarını savunuyor." ifadesini kullandı.

Smadiyarov, Rusya'nın Ukrayna'da planladığı referandumlara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

???????Sözcü Smadiyarov, "Kendi başına bağımsızlığını ilan eden Luhansk ve Donetsk gibi devletler ile Zaporijya ve Herson bölgelerindeki askeri idarelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin düzenledikleri referandumlar konusunda Kazakistan, devletlerin toprak bütünlüğü, egemen eşitliği ve barış içinde bir arada yaşamalarını savunuyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, daha önce Kazakistan'ın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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