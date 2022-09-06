Son dakika haber | Kazakistan'da yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çeken şehir: Almatı

Son dakika haberler: Kazakistan'ın meşhur Tanrı Dağı eteklerinde yer alan şehirlerden biri olan Almatı, yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çekiyor.

Kazakistan'ın meşhur Tanrı Dağı eteklerinde yer alan şehirlerden biri olan Almatı, yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çekiyor.

Almatı'nın modern tarihi, Rus Çarlığı yetkililerinin bu bölgede Vernıy (Sadık) adlı bir askeri tahkimat inşa etmeye karar verdiği 1854'te başladı.

Eylül ayında olgunlaşan kırmız elma bahçeleriyle meşhur şehrin ismi 1921'de, "elmalı" anlamına Alma-Ata olarak değiştirildi.

Kazak halkının bağımsızlığını ilan ettiği 16 Aralık 1991'de şehrin adı Almatı oldu.

Kazak halkına 1936'dan 1997'ye kadar 61 yıl boyunca başkentlik yapan şehir, 1997'de başkent görevini ülkenin kuzeydeki bugünkü Nursultan şehrine devretti.

Büyükşehir, yeşil alanlarıyla büyülüyor

Kazakistan'ın güney başkenti olarak da bilinen Almatı, yeşilliği ve geniş caddeleriyle dikkati çekiyor.

Almatı, büyük yemyeşil parkları, geniş kaldırımları, zengin bitki türü ve ağaçları ile binalar ve mahalle arasındaki yeşil alanlarıyla büyülüyor.

Şehrin her tarafında kiralık elektrikli scooterların yaygın olarak kullanıldığı görülüyor.

Kök-Töbe ve Medeu en uğrak yerlerin başında

Yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu kent, merkezindeki ve dağ eteklerindeki spor ve turistik mekanlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Şehrin en yüksek tepesine kurulu Kök-Töbe Eğlence Parkı'na, şehir içinden teleferikle 6 dakikada ulaşılabiliyor.

Burada, Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen 371 metrelik bir televizyon kulesi de bulunuyor.

Dağın eteğinde bulunan Medeu adlı açık hava paten pisti ve etrafındaki yürüyüş parkurları da turistlerden ve bölge halkından ilgi görüyor.

Şehirde, 372 türün bulunduğu hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkları her yaştan ziyaretçinin vakit geçirdiği, yerli ve yabancı turistin gözde mekanları arasında yer alıyor.