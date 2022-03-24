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Son dakika haber... Kazakistan'da maske zorunluluğu kaldırıldı

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Son dakika haber... Kazakistan'da maske zorunluluğu kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre NUR Kazakistan, ülkede maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

NUR Kazakistan, ülkede maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

Günlük vaka sayılarında önemli ölçüde azalmanın kaydedildiği ülkede karantina tedbirleri gevşetilmeye devam etti.

Kazakistan'ın Kovid-19'u Önleme Komisyonunca yayımlanan yeni genelgeyle kapalı alanlarda dahil maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Hastane ve sağlık merkezlerinde ise hem personel hem ziyaretçi için maske rejimi uygulanmaya devam edecek.

Bunun yanı sıra üniversiteler dahil tüm okullar sınıflarda eğitime dönecek.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 5 eyalette 12 kişide Kovid-19 tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 304 bin olarak kaydedildi.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Kazakistan, Güncel, Haberler

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