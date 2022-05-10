Son dakika haber! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "(Türkiye'deki) Görüşmelerde tutarı 1 milyar dolar olacak ticari evraklara imza atılacak"
AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "(Türkiye'deki) Görüşmelerde tutarı 1 milyar dolar olacak ticari evraklara imza atılacak"
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "( Türkiye'deki) Görüşmelerde tutarı 1 milyar dolar olacak ticari evraklara imza atılacak"
AA / Muhammet Tarhan - Güncel