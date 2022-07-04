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Son dakika haber | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Son dakika haber | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyadaki enerji güvenliğine yönelik tehditlerden duyduğu endişeyi dile getirerek "Kazakistan, dünya ve Avrupa pazarlarındaki durumu istikrara kavuşturmak için hidrokarbon potansiyelini kullanmaya hazır." dedi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyadaki enerji güvenliğine yönelik tehditlerden duyduğu endişeyi dile getirerek "Kazakistan, dünya ve Avrupa pazarlarındaki durumu istikrara kavuşturmak için hidrokarbon potansiyelini kullanmaya hazır." dedi.

Tokayev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Tokayev, Kazakistan'ın AB ile sürdürülebilir ilişki geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Bölgesel ve uluslararası gündemin ayrıntılı olarak ele alındığı görüşmede taraflar artan gıda krizine dikkati çekti.

Tokayev, uluslararası durumu iyileştirmek için ortak çabaların önemine işaret ederek, "Kazakistan, Doğu ile Batı, Güney ile Kuzey arasında bir tür 'tampon pazar' rolü oynayarak katkı sağlayabilir." dedi.

Dünyadaki enerji güvenliğine yönelik tehditlerden duyduğu endişeyi de dile getiren Tokayev, "Kazakistan, dünya ve Avrupa pazarlarındaki durumu istikrara kavuşturmak için hidrokarbon potansiyelini kullanmaya hazır." ifadesini kullandı.

Tokayev, bunun yanı sıra görüşmede AB'yi Trans Hazar Koridoru dahil alternatif kıtalar arası koridorların geliştirilmesi için iş birliği yapmaya çağırdı.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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