Son dakika haber | Kazakistan bir yıllığına silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı Güncel Haberler Son dakika haberi: NUR Kazakistan'da silah ve askeri ürün ihracatının bir yıl süreyle askıya alındığı bildirildi. NUR Kazakistan'da silah ve askeri ürün ihracatının bir yıl süreyle askıya alındığı bildirildi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Alihan İsmailov'un başkanlığında ülkenin savunma sanayii komisyonu toplantısının yapıldığı belirtildi. Toplantıda Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığının 2023 yılının ağustos ayı sonuna kadar silah, askeri teçhizat ve askeri ürün ihracatının askıya alınmasına ilişkin önerisinin değerlendirildiği ve önerinin komisyon üyelerince onaylandığı bilgisi paylaşıldı. Güncel Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova Başbakanlık Kazakistan Güncel Haberler Son Dakika

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