Son dakika haber... Kazada yaralandı, cipteki 40 kilo et bozulacak diye ambulansa binmedi - Haberler

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç, cipe çarptı. Kazada araç sürücüleri Emrah Öztürk (40) ile Yağız Usluel (24) ve yanındaki annesi Yasemin Usluel (55) hafif yaralandı. Yasemin Usluel, cipte bulunan etlerin bozulacağı gerekçesiyle ambulansa binmemek için uzun süre direndi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Emrah Öztürk, yönetimindeki 16 ALP 923 plakalı hafif ticari araç ile önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yapınca, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Yağız Usluel idaresindeki 06 DY 2605 plakalı cipe arkadan çarptı. Hafif ticari araç kaldırıma, cip de refüje çarparak durdu. Kazada sürücüler Emrah Öztürk ile Yağız Usluel ve yolcu koltuğundaki annesi Yasemin Usluel hafif şekilde yaralandı.