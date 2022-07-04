Son dakika haber | Kazada yaralanan astsubay kurtarılamadı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan astsubay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Atalay idaresindeki 41 AKN 974 plakalı BMW marka otomobil ile Murat B. yönetimindeki 34 GG 1436 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddeti ile BMW marka otomobilin içerisine sıkışan sürücü Oğuzhan Atalay yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından mahsur kaldığı yerden kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Oğuzhan Atalay, daha sonra sedye ile ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Atalay, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Astsubay olarak görev yaptığı öğrenilen Atalay'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gönderildi.

(Mustafa Uslu - Mert Gürenç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel