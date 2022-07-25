Son dakika haber | Kazada savrulan otomobilin çarptığı yaya yaralandı Son dakika haberler... ESKİŞEHİR'de, hafif ticari araçla çarpışan otomobil, savrulup yol kenarında bekleyen kişiye çarptı. ESKİŞEHİR'de, hafif ticari araçla çarpışan otomobil, savrulup yol kenarında bekleyen kişiye çarptı. Yayanın yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Paşasoylu ve Örme sokakların kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarında arkadaşıyla bekleyen kişiye çarptı. Takla atıp düşen yaya yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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