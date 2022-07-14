Son dakika haberi | Denizli'de tur otobüsü takla attı: 41 yaralı (2) - Haberler

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Son dakika haberi | Denizli'de tur otobüsü takla attı: 41 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre KAZADA 3'Ü AĞIR, 41 KİŞİ YARALANDIDenizli'nin Acıpayam ilçesinde, Ali Gürül yönetimindeki 07 HGK 90 plakalı turist taşıyan tur otobüsü, Antalya'dan Denizli istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

KAZADA 3'Ü AĞIR, 41 KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Ali Gürül yönetimindeki 07 HGK 90 plakalı turist taşıyan tur otobüsü, Antalya'dan Denizli istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Gürül, 1 turist rehberi ile İngiltere, Meksika ve Almanya uyruklu 39 turist olmak üzere toplam 41 kişi yaralandı. Kazada 3 turistin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılardan çoğuna ayakta müdahale edildiği belirtildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık kaza yerine gelerek bilgi aldı. İlk incelemede otobüsün sağ ön tekerleğinin patladığı ve kazanın bu yüzden meydana geldiği belirlendi. Şarampole devrilen otobüs çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

'KAZAYI GÖRÜNCE YARDIMA KOŞTUK'

Kazaya şahit olan Medine Akay, "Evimin önünde otururken, tekerin patladığını duydum, ardından otobüs devrildi. Hemen yardıma koştuk. Yaralıları otobüsten çıkardık. Bir yandan ambulans çağırdık. Yaralılara su verdik. Kaza gözümün önünde olduğu için ben de çok korktum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Acıpayam Antalya Denizli turist Güncel Haberler Son Dakika

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