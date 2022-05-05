Son dakika haber: Kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırıp, ateş açtı; 2 yaralı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma, mahallelinin de karışmasıyla arbedeye dönüştü. Sürücülerden biri, kendisini bağırmaması yönünde uyaran mahalleliden 2 kişiye önce palayla saldırdı, ardından da belindeki tabancayı çıkartıp ateş etti. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Harman Sokakta meydana geldi. Hakan Kurt (36) yönetimindeki 43 RK 702 otomobil, Samet Turan (37) yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobile çarptı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.