Önce palayla saldırdı sonra silah çekti! Kaza sonrası alkollü olduğunu iddia etti

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Hakan Kurt yönetimindeki otomobil, Samet Turan yönetimindeki otomobile çarptı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler tartıştı. Tartışmayı duyup evlerinden sokağa çıkan Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), bağıran sürücü Hakan Kurt'a tepki gösterdi.

PALAYLA SALDIRDI

Hakan Kurt, kendisini bağırmaması için uyaran Yüncü ve Mutlu'ya önce otomobilindeki palayla saldırdı, ardından belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Yüncü ve Mutlu, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

"ALKOLLÜYDÜM ARBEDE SIRASINDA ATEŞ ETTİM"

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Hakan Kurt'un, ifadesinde, "Kazanın ardından, kazayla alakası olmayan 2 kişiyle tartıştım. Alkollüydüm. Tartışma büyüdü. Arbede sırasında ateş ettim" dediği belirtildi. Kurt, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.