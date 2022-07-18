KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ VAN'ın Çatak ilçesinde kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt'un (43) acı haberi, Kayseri'deki ailesine verildi. VAN'ın Çatak ilçesinde kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt'un (43) acı haberi, Kayseri'deki ailesine verildi. Çatak ilçesi Övecek Mahallesi'nde başlatılan 'Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top' Operasyonu'nda saat 03.30 sıralarında teröristlerce konulan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt şehit oldu. Bozkurt'un acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası Bozkurt'un cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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