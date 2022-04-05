Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında merkez Melikgazi ilçesinde ofis olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 150 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ve O.U'nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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