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Son dakika haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Son dakika haberler: Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getireceği tespit edilen M.K'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının üst aramasında ve çantasında 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haberler

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