Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli İ.B. yakalandı.

Operasyonda 23 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Güncel

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