Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli İ.B. yakalandı. Operasyonda 23 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.