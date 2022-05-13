Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler

Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Melikgazi ilçesinde ikamet eden M.B'nin piyasaya uyuşturucu sürmeye çalıştığı tespit edildi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında ve eniştesi Ö.D'nin evinde 450 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, hassas terazi, uyuşturucu içerikli hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel