Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Melikgazi ilçesinde ikamet eden M.B'nin piyasaya uyuşturucu sürmeye çalıştığı tespit edildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında ve eniştesi Ö.D'nin evinde 450 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, hassas terazi, uyuşturucu içerikli hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.