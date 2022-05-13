Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Melikgazi ilçesinde ikamet eden M.B'nin piyasaya uyuşturucu sürmeye çalıştığı tespit edildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında ve eniştesi Ö.D'nin evinde 450 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, hassas terazi, uyuşturucu içerikli hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title