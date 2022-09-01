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Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

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Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Malatya kara yolu uygulama noktasında, daha önce tespit ettikleri bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu kısa sürede durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 88 gram eroin, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ç. ile M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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