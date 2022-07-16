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Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla şüpheliler S.K. ve M.Y. yakalandı.

Operasyonda, 15 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram bonzai, hassas terazi, av tüfeği ve 6 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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