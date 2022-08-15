Son dakika haber | Kayseri'de terörle mücadele polislerinden denetim Son dakika gündem haberi... Kayseri'de terörle mücadele polis ekiplerince kent genelinde eş zamanlı denetim yapıldı. Kayseri'de terörle mücadele polis ekiplerince kent genelinde eş zamanlı denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının korunması ile terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Kentin farklı noktalarında yapılan denetime, özel harekat, trafik ve asayiş ekipleri de destek verdi. Eş zamanlı düzenlenen uygulama, suçun önlenmesi, aranan şahısların yakalanması kapsamında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde gerçekleştirildi. Trafik yönünden eksikleri bulunan araçlara ise cezai işlem uygulandı. Güncel AA / Müzahim Zahid Tüzün Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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