Son dakika haber... Kaçak akaryakıt operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'ndeki bir adres ve bir kamyona düzenlenen operasyonda 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirdi. Adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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