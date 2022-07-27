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Son dakika haber | Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber | Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri genelinde farklı adreslerden kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

Kayseri genelinde farklı adreslerden kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kent genelinde yedi farklı bölgede 150 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin İ.K. (25) olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonda zanlı gizlendiği yerde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Murat Asil - Güncel

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