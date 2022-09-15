Son dakika haber: Kayseri'de jandarma fotokapan sayesinde 35 şüpheliyi yakaladı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Kayseri'de jandarma ekipleri, bu yıl 35 şüpheliyi fotokapan kayıtlarının incelenmesi sayesinde yakaladı. Kayseri'de jandarma ekipleri, bu yıl 35 şüpheliyi fotokapan kayıtlarının incelenmesi sayesinde yakaladı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022'de asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların aydınlatılması amacıyla kullanılan 59 fotokapana ait kayıtları inceledi. İncelemeler sonucu baz istasyonu ve demir yolu gibi yerlerden 26 kablo hırsızlığı, 1 kurum ve 2 iş yerinden hırsızlık, 2 DSİ su kanalı vanası çalınması ile 1 izinsiz kazı ve 2 yasa dışı kenevir ekimi olmak üzere 34 olay aydınlatıldı. Jandarma, bu olaylara ilişkin fotokapan kayıtlarından faydalanarak 35 zanlıyı gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün Jandarma Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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