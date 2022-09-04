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Son dakika haber: Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Son dakika haber: Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince ikametten, iş yerinden ve açıktan hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda ilaçlama pompası, dokuma halı, bakır kazan, telefon, kablo, elektrikli bisiklet hırsızlığı gibi çok sayıda olayın şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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