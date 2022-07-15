Son dakika haber | Binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. İddiaya göre, Cami Kebir Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerindeki bir binanın 8. katında, zihinsel engelli B.Ö. (20) henüz öğrenilemeyen bir nedenle evdeki çelik kasayı aşağı atıp, ardından evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. AA / Ergün Haktanıyan - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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