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Son dakika haber... Kayseri'de apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Son dakika haber... Kayseri'de apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Gülük Mahallesi Bozatlı Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, hasar meydana geldi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

İtfaiye Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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