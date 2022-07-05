Ağaçtan düşen kişi öldü Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde dut ağacından düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde dut ağacından düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Altınoluk Mahallesi Ersözlü Sokak'ta ikamet eden Mehmet C. (60), Altınoluk Cami'sinin bahçesindeki ağaca çıkarak dut toplamak istedi. Bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten taşlık zemine düşen Mehmet C, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Güncel Haberler

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