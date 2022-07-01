Son dakika haber | Kayseri'de 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haber | Kayseri'de 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Son dakika haber | Kayseri'de 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 6'ncı kattan düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 6'ncı kattan düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'ta dün 12 katlı binanın 6'ncı katındaki evlerinin balkonundan düşerek yaralanan B.K, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

B.K'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Mahallesi Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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