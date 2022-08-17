Son Dakika | 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu Güncel Haberler Son dakika habere göre Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Hunat Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan M.T'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. M.T'yi yerde hareketsiz yatarken bulan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Eve gelen ekipler, M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan M.T'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Güncel AA / Müzahim Zahid Tüzün Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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