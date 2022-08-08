Son dakika haber... KAYNAK YAPTIĞI DEMİR ÜZERİNE DÜŞEN USTA ÖLDÜ

ELAZIĞ'da, çay bahçesinde kaynak çalışması yapan Abdullah G.K., kaynak yaptığı demirin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesindeki tadilatta kaynak yapan Abdullah G.K., ağırlığı fazla olan demirin üzerine düşmesiyle yere yığıldı. Çevredekiler, Abdullah G.K.'nin bilincini açık tutmak için konuşarak yardım etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Abdullah G.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin, olayla ilgili araştırması sürüyor. (DHA)