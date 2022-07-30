Son dakika haber: Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberleri: Batman'da kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Batman'da kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Batman Çayı kenarındaki kayalıklarda bir köpeğin yaralı şekilde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, botla köpeğin olduğu kayalıklara geldi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan köpek, botla Batman Çayı kenarına getirildi.
Yaralı köpek, Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
AA / Muhyeddin Beyca - Güncel