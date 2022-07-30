Son dakika haber: Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı Son dakika haberleri: Batman'da kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Batman'da kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Batman Çayı kenarındaki kayalıklarda bir köpeğin yaralı şekilde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, botla köpeğin olduğu kayalıklara geldi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan köpek, botla Batman Çayı kenarına getirildi. Yaralı köpek, Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Güncel AA / Muhyeddin Beyca İtfaiye Batman Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.