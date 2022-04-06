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Son dakika haber | Kavga ihbarına giden polis ekiplerine gençlerden sürpriz kutlama

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Son dakika haber | Kavga ihbarına giden polis ekiplerine gençlerden sürpriz kutlama

Son dakika haberler: Kırşehir'de gençler, kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama etkinliği düzenledi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de gençler, kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama etkinliği düzenledi.

Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Kırşehir İl Temsilciliği üyesi gençler, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planladı.

Kırşehir 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir genç, TÜGVA yurdunun önünde kavga olduğu bilgisini verdi.

Gençler, kavgaya müdahale için yurdun önüne gelen ekipleri Türk bayrakları, meşale ve sloganla karşıladı.

Polis ekipleri, gençlerle birlikte kestikleri pastayı çevredeki vatandaşlara da ikram etti.

Son dakika haber | Kavga ihbarına giden polis ekiplerine gençlerden sürpriz kutlama

Son dakika haber | Kavga ihbarına giden polis ekiplerine gençlerden sürpriz kutlama

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir, TÜGVA, Polis, kavga, Güncel, Haberler

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