KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI KUTLAMA

ERZİNCAN'da esnaf, kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polislere pastalı kutlama yaptı.

Erzincan'da kafeterya işleten Ayhan Kurt, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz kutlama hazırladı. 155'i arayan Kurt, Nermi Tonbul Caddesi üzerindeki iş yerinde kavga yaşandığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine haber merkezi bir ekip yönlendirdi. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekipler kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı. Kurt, kısa sürede olay yerine sevk edilen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının 177'nci Kuruluş Yıl dönümünü kutlamak için bir ihbarda bulunduklarını söyledi. Hazırlanan pastayı kesen polis ekipleri Kurt'a teşekkür etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde Ekipler Grup Amiri Komiser Cem Dölek, 'Yapılan bu nazik sürprizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu arada da çalışmaya devam ediyoruz. Aslında hiç gerek yoktu bunlara. Sadece günümüzü de kutlasanız yeterdi bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız ile insanların rahatlığı, sağlığı, huzuru için her zaman özverili çalışmaya devam edeceğiz. Erzincan'da bu tür olaylar pek fazla olmuyor. Olduğu zaman da ehemmiyetle olaylara intikal ediyoruz. Zaten 2-3 ekibimiz ile intikal ettik. Bıçaklı kavga diye ihbar geldi. Merdivenleri de çok hızlı çıktık. Yani bir anda sürprizi de karşımız da görünce hem nefes nefese kaldık, hem de çok şaşırdım. Tabii bir yandan da biz talimat alıyoruz, üstlerimize bilgi veriyoruz. Telsiz anonslarına bile bakamadım heyecandan. Tekrardan teşekkür ediyorum' diye konuştu. İşletme sahibi Ayhan Kurt ise 'Polis Haftası olduğundan dolayı böyle bir etkinlik yapalım dedik. Tabii bu arada polis arkadaşları biraz üzdük. Haklarını helal etsinler. Onlar bizim başımızın tacı. Teşekkür ediyoruz' dedi. Kafeteryada oturan gençlere de teşekkür eden polisler, gençlerin güzel yetişmesi için canla başla çalıştıklarını ifade etti. Vatandaşlar ise polislerin kendilerinin gururu olduğunu belirterek haftalarını kutladı. (DHA)