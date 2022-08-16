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Son dakika haber | Kavacık Tem'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Kavacık mevkii Tem Otoyolu'nda gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Kavacık mevkii Tem Otoyolu'nda gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza, gece saat 03.00 sıralarında Tem Otoyolu Kavacık mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CBL 894 plakalı motosiklet ile 34 CTY 473 plakalı gri renkteki Seat Leon marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Metin Sarıyer ve Abdulmecid Alğan metrelerce sürüklenerek feci şekilde can verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsünün kaza sonrası kaçtığını belirtirken, sağlık ekipleri motosiklet üzerinde bulunan Metin Sarıyer ve Abdulmecid Alğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

(İbrahim Furkan Çelik - Onur Hamzaoğlu /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Motosiklet Kadıköy Güncel Haberler Son Dakika

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