Son dakika haber: Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberler... Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlardan tehditle para topladıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlardan tehditle para topladıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçedeki bazı vatandaşların, kendilerinden tehditle para alındığı iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 104 bin 200 lira ile bıçak ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Kastamonu Hisarcık Daday Güncel Haberler Son Dakika

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