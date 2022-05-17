Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Son dakika haberleri... Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet D'nin kullandığı 37 AAF 675 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 AH 783 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, sürücü Ahmet D. ile otomobillerdeki Fatma K. ve Satiye D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Özgür Alantor - Güncel