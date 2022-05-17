Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet D'nin kullandığı 37 AAF 675 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 AH 783 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücü Ahmet D. ile otomobillerdeki Fatma K. ve Satiye D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Otomobil, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title