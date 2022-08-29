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Son dakika haberi: KASTAMONU - Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da tarlaya devrilip sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da tarlaya devrilip sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fikret Ünal (38) idaresindeki 34 JKK 12 plakalı otomobil, Kastamonu-İstanbul kara yolunun Kurubenzinlik mevkisinde tarlaya devrildi.

Tarlada yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Ünal, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ünal'ın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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