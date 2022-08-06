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Son dakika haber! Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Son dakika haber! Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kavakören köyünde H.B. (72) ile komşusu Adem B. (67) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu H.B, tüfekle Adem B'ye ateş etti.

Adem B. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan H.B'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Çatalzeytin Kastamonu Güncel Haberler Son Dakika

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