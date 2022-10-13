Son dakika haber! Kastamonu'da silah ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Kastamonu'da düzenlenen silah ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu'da düzenlenen silah ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve sigara kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü. İki ikamet, bir iş yeri ve bir depoya düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 130 tabanca fişeği, 3 elektronik sigara sarma makinesi, 6 bin 460 doldurulmuş makaron, 15 bin 350 boş makaron, 29 kilogram açık kıyılmış tütün, 9 paket nargile tütünü ve 6 kilogram nargile melası ele geçirildi. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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