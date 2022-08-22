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Son dakika haber! Kastamonu'da serada kenevir yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı

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Son dakika haber! Kastamonu'da serada kenevir yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sera içerisinde yaklaşık 4 metre boyunda 25 kök Hint keneviri, 3 kilo 264 gram esrar, 44,28 gram kenevir tohumu ve saksıya dikili vaziyette çok sayıda Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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