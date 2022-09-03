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Son dakika haberi! KASTAMONU'DA SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ; 3 YARALI

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Son dakika gelişmesine göre KASTAMONU'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısından uçarak otomobilin üstüne düşen parçalar, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

KASTAMONU'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısından uçarak otomobilin üstüne düşen parçalar, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kastamonu merkezde gün içinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde kuvvetini artırarak sağanağa dönüştü. Sağanak yağışla birlikte etkili olan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Budamış Mahallesinde bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, merkeze bağlı birçok bölgede sağanak sele neden oldu. Fırtına ve tipi nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı yolları su bastı. Sağanak yağış bölgede etkili olmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Fırtına Güncel Haberler Son Dakika

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