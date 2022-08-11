Kastamonu haber: KASTAMONU - Otomobilin çarptığı köpek jandarma tarafından kurtarıldı Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'da bir sürücünün aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu köpek, jandarma tarafından kurtarılarak veterinere götürüldü. Kastamonu'da bir sürücünün aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu köpek, jandarma tarafından kurtarılarak veterinere götürüldü. Devrekani ilçesi Yaralıgöz mevkisinde otomobilin çarptığı sahipsiz bir köpeğin yol kenarında yattığını gören A.E, köpeğe yardım etmek amacıyla yanında durdu. Yaralı köpeğe yaklaşamayan vatandaş, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu. Kastamonu il Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ ) Timi, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yaralıgöz mevkisine giderek sahipsiz köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Jandarma aracına alınan köpek, il merkezinde bir veterinere getirilerek tedavi altına alındı. AA / Güncel Devrekani Kastamonu Jandarma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kastamonu haber: KASTAMONU - Otomobilin çarptığı köpek jandarma tarafından kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.