Son dakika haber | Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (3) Son dakika haberleri... ÇİFTİN CENAZESİ SİNOP'A GÖNDERİLDİKastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile eşi Miray Sane Etçi'nin cenazeleri Sinop'un Boyabat ilçesine gönderildi. ÇİFTİN CENAZESİ SİNOP'A GÖNDERİLDİ Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile eşi Miray Sane Etçi'nin cenazeleri Sinop'un Boyabat ilçesine gönderildi. 18 Haziran'da yaptıkları düğünle evlenen ve balayından döndükleri belirtilen çiftin cenazeleri, Boyabat'ta toprağa verilecek. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kastamonu Boyabat Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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