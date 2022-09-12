Son dakika haber... Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü. Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü. Münip Temel'in kullandığı 37 ABN 914 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, Kastamonu-Cide kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Özgür Alantor Kastamonu Güncel Haberler Son Dakika

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