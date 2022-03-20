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Son dakika haber: Kastamonu'da çıkan yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Son dakika haber: Kastamonu'da çıkan yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kastamonu ve Taşköprü ilçesinde çıkan yangınlarda 1 kişi öldü, bir ev yandı, iki ev hasar gördü.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu ve Taşköprü ilçesinde çıkan yangınlarda 1 kişi öldü, bir ev yandı, iki ev hasar gördü.

Taşköprü Üstatlar Mahallesi'nde Hüsnü Çorumlu'ya ait ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Hüsnü Çorumlu (75) yangında hayatını kaybetti.

Çorumlu'nun cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kastamonu merkezdeki Akmescit Mahallesi Çankırı Sokak'ta H.S'ye ait evde de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekiplerince yandaki evlere de sıçrayan yangın söndürüldü.

Yangında, H.S'ye ait ev kullanılamaz hale geldi, bitişikteki 2 evde ise maddi hasar oluştu.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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