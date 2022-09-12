Son dakika haber! Kastamonu'da Bozkurt ve Abana esnafı, selin ardından yeni dükkanlarına kavuştu

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'da geçen yıl yaşanan selde, Bozkurt ve Abana ilçelerinde dükkanları yıkılan esnafa, yeni iş yerleri kura ile teslim edildi.

Kastamonu'da geçen yıl yaşanan selde, Bozkurt ve Abana ilçelerinde dükkanları yıkılan esnafa, yeni iş yerleri kura ile teslim edildi.

Kentte geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde büyük oranda hasar gördükten sonra yıkılan Bozkurt ve Abana Küçük Sanayi Sitelerinin yeniden inşası tamamlandı. Bozkurt Küçük Sanayi Sitesine 52 dükkan ve 2 fabrika, Abana Küçük Sanayi Sitesine ise 40 dükkan yapıldı.

Bozkurt Kaymakamlık binasında düzenlenen kura töreni ile hak sahiplerine dükkanları teslim edildi.

Kura törenine telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, el birliğiyle yaraların sarılmaya devam ettiğini söyledi.

Sel felaketinin üzerinden 1 yıl 1 ay geçtiğini hatırlatan Soylu, "Sel felaketinde ortadan kalkan Bozkurt ve Abana sanayi sitelerindeki dükkanların bugün kura çekimi ile sahiplerine teslime dilmesi, bizim açımızdan onurdur. O günden itibaren el birliği ile bu afetin yaralarının sarılması için çaba sarf ettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı arkadaşım Murat Kurum ile birlikte her meselenin anı anına takibini gerçekleştirdik." dedi.

Yeni sanayi sitelerinin yapılması konusu gündeme geldiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştüklerini belirten Soylu, "O da sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde özellikle organize sanayi bölgeleri olmak üzere tüm Türkiye'de, bağış topladı. O günkü miktarla 200 milyon lira civarında bir bağış toplandı. Bu Kastamonu dışında selden etkilenen Sinop Ayancık ve birkaç farklı alan için toplandı."diye konuştu.

Yapılan dükkanlar hakkında bilgi veren Soylu, "Abana'da bugün 40 adet iş yeri var. Bozkurt'ta ise 52 adet iş yeri var. Abana'nın 28'i 90 metrekare, 12'si ise 180 metrekare. Bozkurt'un 24'ü 90 metrekare, 20'si ise 180 metrekare, 8 adeti ise 270 metrekare." ifadelerini kullandı.

Dükkanların maliyetleri ile ilgili bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

"200 milyon liralık bağışın üzerine ek maliyetler bindi. O maliyetlerin tamamını oradaki hemşehrilerimizin üzerine bindirmek istemedik. Özellikle 90, 180 ve 270 metrekare iş yerleri için ek maliyetlere yönelik 10 yıl süreli ödeme kolaylığı oluşturduk. Dükkanlarla ilgili yüzde 86'lık bir indirim yapıldı. Yani ödenen miktar aslında maliyetin yüzde 14'ü gibi bir miktar. 90 metrekare iş yerinin ilave maliyeti bağışlardan sonra 286 bin lira oldu. Onun yüzde 50'si karşılanıyor. Bu da 143 bin 370 lira. 180 metrekare iş yeri için ek maliyet 573 bin lira oldu, İndirimle birlikte o da 286 bin 740 lira oluyor. 270 metrekare iş yeri olanlar 860 bin lira. Bu dükkanlarda da ödenecek miktar 430 bin lira. Yarı yarıya temel maliyeti indirmiş olduk. Bu paralar da 10 yılda ödenecek."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise gönderdiği video kaydında, hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Bozkurt ve Abana Küçük Sanayi Sitelerini söz verdiğimiz gibi en kısa sürede yeniledik. Devlet, millet olarak el ele verdik. Kısa sürede yaraları sarmak için hep birlikte seferberlik ruhu ile çalıştık. Kastamonu'nun afetlerden etkilenmemesi için yenileme çalışmasına başladık. " dedi.

Törende konuşan Vali Avni Çakır, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Meydan bitme noktasına yaklaştı. TOKİ evlerinin yapımı sürüyor. En geç kasımda teslim edilecek. Spor sahalarımız bitti. Köprülerimizin imalatları tamamlandı. 3. köprümüzün yol bağlantıları yapılıyor. Yaya köprümüz 1 ay içerisinde vatandaşımızın kullanımına verilecek. Şehir merkezindeki dükkanların yapımı devam ediyor. Yıl bitmeden vatandaşlarımıza sunmak istiyoruz. Devlet olarak sahada her noktada çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Abana Kaymakamı Salih Ağar, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve hak sahipleri tarafından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.