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Son dakika haber: Kastamonu'da askeri pikap alev aldı

Demirören Haber Ajansı - Hüseyin Doğan - Güncel
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Son dakika haber: Kastamonu'da askeri pikap alev aldı

Son dakika haber: KASTAMONU Taşköprü'de seyir halindeki askeri pikap alev aldı.

KASTAMONU Taşköprü'de seyir halindeki askeri pikap alev aldı. Yanan pikapta bulunan 2 askeri personel olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 17.30 sularında Taşköprü ilçesi Eskiatça mevkisinde meydana geldi. Sinop'tan Bartın'a seyir halinde olan ve içerisinde 2 askeri personelin bulunduğu 001283 plakalı pikap, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Dumanları fark eden 2 personel, aracı durdurarak ayrıldı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan dumanı gören çevredeki sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Askeri araç olduğu belirlenen pikap yangından dolayı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Doğan - Güncel

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